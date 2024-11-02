Старый город, некогда безопасный и уютный, все чаще становится местом хулиганских выходок. На видел попал один из недавних инцидентов: подростки развлекались тем, что плевали в посетителей цветочного рынка. Местные жители обеспокоены происходящим и требуют от полиции и родителей обратить внимание на поведение молодежи и восстановить общественный порядок.
Для подписчиков
Видео ⟩ Нахальству нет предела: в центре Таллинна подростки плюют в прохожих
Старый город уже давно перестал быть безопасным - так считают местные жители, которые привыкли к уличному шуму по выходным, но все чаще сталкиваются с настоящей анархией. Центр города, особенно в вечернее и ночное время, начинает напоминать гетто, пишет RUS.ERR, а привычный порядок на улицах нарушается все чаще.
Жители Старого города отмечают, что обстановку усугубляет - среди всего прочего - скопление молодежи. Ближе к вечеру там собираются шумные компании с банками энергетиков, пива и коктейлей и с электронными сигаретами. Порой такие группы подростков невольно вовлекают в свое веселье других горожан и туристов.