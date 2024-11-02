Видео Нахальству нет предела: в центре Таллинна подростки плюют в прохожих

Старый город уже давно перестал быть безопасным - так считают местные жители, которые привыкли к уличному шуму по выходным, но все чаще сталкиваются с настоящей анархией. Центр города, особенно в вечернее и ночное время, начинает напоминать гетто, пишет RUS.ERR, а привычный порядок на улицах нарушается все чаще.