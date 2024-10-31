ГАЛЕРЕЯ Забастовка остановила работу популярного таллиннского кафе на десять минут

«Люди думают, что если зал полон, значит, у нас дела идут хорошо, но на самом деле это ничего не значит. Это только верхушка айсберга», - отметила Аасмяэ. Она пояснила, что в этом бизнесе маржа прибыли невелика, а стоимость сырья и труда быстро выросла.

По ее словам, инфляция влияет на всех людей и часто определяет, сколько они могут позволить себе потратить на еду вне дома. В то же время инфляция затрагивает и предпринимателей, которые вынуждены поднимать цены из-за роста стоимости сырья и других расходов. Однако, по словам Аасмяэ, заведения общепита не могут и не хотят бесконечно поднимать цены. В конечном итоге из-за высоких цен часть людей вовсе перестанет ходить в кафе и рестораны, признает Аасмяэ.

С учетом того, что к росту цен добавляется повышение налогов, Эстония становится все более дорогой страной. Поэтому Аасмяэ опасается, что приток туристов в Эстонию может сократиться. «Туристы нам очень нужны», - отметила она.

По мнению Аасмяэ, государство не должно одинаково относиться ко всем секторам и повышать налоги для всех сразу, поскольку заведения общественного питания работают на глобальном рынке. К тому же государство может вообще лишиться каких-то доходов. «Если у компаний начнутся трудности, может возникнуть теневая экономика», - сказала она.