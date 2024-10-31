По словам директора кафе и ресторана Fotografiska Маргит Аасмяэ, они решили присоединиться к забастовке, чтобы привлечь внимание правительства к тому, что повышение налогов в условиях быстрого роста цен - не единственный возможный путь.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Забастовка остановила работу популярного таллиннского кафе на десять минут
В четверг по инициативе Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) прошла акция протеста под названием Jätku leiba! («приятного аппетита» или дословно - «вдоволь хлеба»), в рамках которой работа в кафе, ресторанах и гостиницах по всей Эстонии была приостановлена с 12:30 до 12:40.
В 12:30, когда началась забастовка, в кафе на первом этаже Fotografiska находилось около двадцати человек. Когда внезапно погас свет и остановилась музыка, большинство людей растерянно смотрели и наблюдали за происходящим. Официанты, повара и руководители компании собрались у стойки.
Экран на стене кафе оповещал о забастовке и призывал людей поддержать заведения общественного питания. Во время десятиминутной забастовки около трети посетителей по очереди вставали, чтобы выразить солидарность с персоналом. Однако были и те, кто, видимо, не понял происходящего. Например, одна пара растерянно стояла в зале и с тревогой смотрела на входную дверь. Когда журналист Postimees объяснил, что идет забастовка и они могут свободно уйти, они дружелюбно кивнули и покинули кафе.
Руководитель компании: ситуация способствует развитию теневой экономики
По словам Аасмяэ, они решили присоединиться к забастовке, чтобы проявить солидарность с другими заведениями общественного питания. «Это общая проблема для всех нас», - сказала она.
Хотя она не считает, что правительство изменит свои планы по повышению налогов, Аасмяэ считает забастовку важной для повышения осведомленности клиентов, которые ощущают рост цен и слышали новости о налоговых повышениях, но, вероятно, не понимают, в каком сложном положении находятся сейчас заведения общепита.
«Люди думают, что если зал полон, значит, у нас дела идут хорошо, но на самом деле это ничего не значит. Это только верхушка айсберга», - отметила Аасмяэ. Она пояснила, что в этом бизнесе маржа прибыли невелика, а стоимость сырья и труда быстро выросла.
По ее словам, инфляция влияет на всех людей и часто определяет, сколько они могут позволить себе потратить на еду вне дома. В то же время инфляция затрагивает и предпринимателей, которые вынуждены поднимать цены из-за роста стоимости сырья и других расходов. Однако, по словам Аасмяэ, заведения общепита не могут и не хотят бесконечно поднимать цены. В конечном итоге из-за высоких цен часть людей вовсе перестанет ходить в кафе и рестораны, признает Аасмяэ.
С учетом того, что к росту цен добавляется повышение налогов, Эстония становится все более дорогой страной. Поэтому Аасмяэ опасается, что приток туристов в Эстонию может сократиться. «Туристы нам очень нужны», - отметила она.
По мнению Аасмяэ, государство не должно одинаково относиться ко всем секторам и повышать налоги для всех сразу, поскольку заведения общественного питания работают на глобальном рынке. К тому же государство может вообще лишиться каких-то доходов. «Если у компаний начнутся трудности, может возникнуть теневая экономика», - сказала она.
В заведениях общепита теневая экономика обычно означает, что часть зарплаты выплачивается наличными без уплаты налогов, так как наличные деньги и так циркулируют в кафе, а с их помощью можно уклоняться от налогов. По ее мнению, правительство не должно сейчас повышать НСО для их сектора. По ее словам, также под ударом находятся культурные мероприятия, которые тоже часто конкурируют на глобальном рынке.
Fotografiska - частное предприятие, которое управляет музеем, кафе и рестораном. Кафе предлагает завтраки и обеды, а ресторан работает с 18:00 по будням и с 14:00 в субботу. В воскресенье и понедельник заведения Fotografiska закрыты.
Аасмяэ признает, что последние годы также негативно сказались на них, но она не утверждает, что сейчас они переживают очень тяжелые времена. Она больше обеспокоена будущим сектора.
В Fotografiska питанием занимается компания FG Food OÜ. По данным коммерческого регистра, их оборот в 2023 году составил 3,3 миллиона евро, а прибыль - 165 000 евро. Годом ранее оборот был 2,9 миллиона, а прибыль - 310 000 евро. Затраты компании на персонал за год увеличились с 975 000 до 1,2 миллиона евро.
У отелей есть налоговые льготы, но и для них налоги также растут
По словам директора EHRL Киллу Майдла, целью является обратить внимание на сложную ситуацию в секторе общественного питания в условиях экономического спада. По словам Майдла, налоговые повышения делают ситуацию еще более сложной, так как заведения общественного питания и отели во многих других европейских странах действуют в более благоприятных налоговых условиях.
В настоящее время НСО на размещение составляет девять процентов, но с начала следующего года он вырастет до 13 процентов. Это, по словам Майдла, делает Эстонию одной из стран с самой высокой налоговой ставкой на размещение в Европе. НСО для сектора общественного питания уже вырос на два процента в этом году и повысится на столько же в следующем. Ставка НСО в 24 процента означает, что эстонский ресторанный сектор облагается налогами в два раза больше, чем в среднем по Европе, отметила Майдла.