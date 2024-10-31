«Это было как цунами»: испанцы рассказывают, как пережили катастрофическое наводнение

Он рассказал газете El Mundo, что «скорость воды была безумной», вода увлекала за собой автомобили: «Давление было огромным. Мне удалось выбраться из машины, и вода прижала меня к забору, за который я смог ухватиться, но я не мог сдвинуться с места».

«Вода мне не позволяла. Она порвала мою одежду», - сказал он.

Фото: EFE-EPA

Патрисия Родригес из Седави тоже попала в зону наводнения по пути домой с работы.

Она рассказала местным СМИ, что вода начала подниматься, когда она стояла в пробке в районе Пайпорты, и машины начали плыть.

«Мы боялись, что река выйдет из берегов, потому что были в самом опасном месте», - рассказала она. Ей удалось спастись пешком с помощью другого водителя, и она с ужасом наблюдала, как молодой человек неподалеку переносил новорожденного младенца в безопасное место.

«Хорошо, что никто не поскользнулся, иначе нас бы унесло течением», - говорит она.

Хаос и мольбы о помощи

Мэр города Пайпорта, расположенного недалеко от Валенсии, подтвердил, что из-за наводнения в муниципалитете погибли по меньшей мере 34 человека. Фото: EPA

Сообщения в соцсетях рисуют картину хаоса, охватившего регион с наступлением ночи.

В одном из видеороликов, опубликованных в X, прикованные к инвалидной коляске обитатели дома престарелых в Пайпорте не могут выбраться из столовой, где бурая вода доходит им до колен.