Природоохранная организация Vabatahtlik Kalakaitse («Добровольное общество охраны рыбных ресурсов») в социальных сетях сообщает, что двое человек занимались браконьерством в реке Вяэна в Харьюмаа и были пойманы с поличным.
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Браконьеры нацелились на лосося
«Рыба ускользнула, но джентльменам так не повезло. Их действия успели зафиксировать добровольцы, и мужчины вместе с орудиями браконьерства были задержаны инспекторами Департамента окружающей среды, после чего было начато расследование», - говорится в посте.
Заместитель руководителя бюро Департамента окружающей среды по Харьюмаа и Рапламаа Кристи Лехторг рассказала, что их инспекторы установили личности двух мужчин, которые ловили рыбу в запрещенное время и в запрещенной зоне.