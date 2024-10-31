ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ? Иск Парвеля Пруунсильда против Каи Каллас перешел на новый этап

6 июля прошлого года, выступая в качестве премьер-министра на пресс-конференции правительства, Кая Каллас заявила, что член партии «Отечество» Парвель Пруунсильд заплатил Центристской партии, «Отечеству» и EKRE за то, чтобы разрушить коалицию Партией реформ и Центристской партии.

В ответ Пруунсильд подал иск в Харьюский уездный суд с требованием, чтобы премьер-министр однозначно опровергла это заявление на правительственной пресс-конференции. Он также потребовал компенсацию за моральный ущерб, оставив ее размер на усмотрение суда.