В среду, 30 октября, Таллиннский окружной суд вернул в Харьюский уездный суд иск бизнесмена Парвеля Пруунсильда против бывшего премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), в котором Пруунсильд требует публичного опровержения заявления, сделанного Каллас на пресс-конференции правительства.
Для подписчиков
ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ? ⟩ Иск Парвеля Пруунсильда против Каи Каллас перешел на новый этап
6 июля прошлого года, выступая в качестве премьер-министра на пресс-конференции правительства, Кая Каллас заявила, что член партии «Отечество» Парвель Пруунсильд заплатил Центристской партии, «Отечеству» и EKRE за то, чтобы разрушить коалицию Партией реформ и Центристской партии.
В ответ Пруунсильд подал иск в Харьюский уездный суд с требованием, чтобы премьер-министр однозначно опровергла это заявление на правительственной пресс-конференции. Он также потребовал компенсацию за моральный ущерб, оставив ее размер на усмотрение суда.