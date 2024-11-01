Решили купить квартиру для сдачи в аренду? Маклер объясняет, какая принесет больший доход

Основной целью инвестиций является доход от аренды, но важным фактором также считается рост стоимости недвижимости в будущем. Маклер ELUM Kinnisvara Эгон Юхансон дает обзор доходности аренды различных типов квартир.

Квартиры в столичных новостройках

Из-за высоких цен их доходность стала очень низкой, а поскольку многие застройщики выставили квартиры не только на продажу, но и стали предлагать внаем, это создало сильное давление на стоимость ежемесячной аренды.

Помимо продажной цены самой квартиры, к ней добавляется цена парковочного места, кладовой и мебели. Все эти расходы еще больше снижают и без того низкую доходность от аренды.

При этом инвестор учитывает и рост стоимости недвижимости в будущем, а недвижимость в Таллинне в этом смысле является наиболее ликвидной.

Доходность от аренды: почти четыре процента

Центр Таллинна

В центре города цены всегда намного выше, а из-за этого и доходность ниже. Однако покупателей это не пугает, ведь недвижимость в центре города стабильна и ликвидна в любое время, и очень больших колебаний цен здесь нет.

Доход от аренды: от трех до четырех процентов.

Спальные районы и пригороды Таллинна