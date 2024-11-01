Интерес инвесторов к столичной недвижимости начал понемногу восстанавливаться, и при наличии хороших предложений подходящие квартиры быстро распродаются.
Решили купить квартиру для сдачи в аренду? Маклер объясняет, какая принесет больший доход
Основной целью инвестиций является доход от аренды, но важным фактором также считается рост стоимости недвижимости в будущем. Маклер ELUM Kinnisvara Эгон Юхансон дает обзор доходности аренды различных типов квартир.
Квартиры в столичных новостройках
Из-за высоких цен их доходность стала очень низкой, а поскольку многие застройщики выставили квартиры не только на продажу, но и стали предлагать внаем, это создало сильное давление на стоимость ежемесячной аренды.
Помимо продажной цены самой квартиры, к ней добавляется цена парковочного места, кладовой и мебели. Все эти расходы еще больше снижают и без того низкую доходность от аренды.
При этом инвестор учитывает и рост стоимости недвижимости в будущем, а недвижимость в Таллинне в этом смысле является наиболее ликвидной.
Доходность от аренды: почти четыре процента
Центр Таллинна
В центре города цены всегда намного выше, а из-за этого и доходность ниже. Однако покупателей это не пугает, ведь недвижимость в центре города стабильна и ликвидна в любое время, и очень больших колебаний цен здесь нет.
Доход от аренды: от трех до четырех процентов.
Спальные районы и пригороды Таллинна
Лучше всего продаются отремонтированные квартиры в спальных районах. Большой популярностью стали пользоваться однокомнатные квартиры, переоборудованные в двухкомнатные и двухкомнатные - превращенные в трехкомнатные. Обычно в таких случаях кухню переносят в гостиную, а освободившееся помещение превращают в спальню.
Четырехкомнатные квартиры из-за своей высокой цены не приносят хорошей прибыли, за исключением квартир площадью 60 м2 в Мустамяэ. Если планировка позволяет, их переделывают в пятикомнатные и сдают каждую комнату отдельно.
Доходность от аренды: от 4,5 до 5,5 процента.
Микроквартиры
Благодаря небольшой общей площади микроквартиры всегда доступны по цене, а потому и дают самый высокий процент доходности.
В случае с микроквартирами самым большим препятствием является то, что зачастую это - не жилые, а коммерческие помещения, и даже если сегодня банки дают на их покупку жилищные кредиты, это все равно является негативным фактором для покупателя.
Доходность от аренды: почти шесть процентов.
Частные дома и боксы рядных домов
Предложений по аренде частных домов в Таллинне немного, и это скорее нишевый рынок. Это старые дома, и тут вопрос доходности уже не является основным.
Новые дома для сдачи в аренду не строятся из-за нехватки участков, а высокая стоимость строительства не делает этот проект прибыльным.