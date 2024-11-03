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«У меня не было выбора»: житель Эстонии застрелил из арбалета соседскую собаку

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Каупо Кальм.
Каупо Кальм. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

В этом сюжете ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст поговорит с человеком, который убил большую соседскую собаку, и выяснит, почему он так поступил.

Весной 2021 года жителей Эстонии потрясла новость: полиция арестовала человека, который из арбалета застрелил собаку в деревне Меэри волости Ныо.

«СМИ не давали мне возможности возразить», - говорит проживающий в деревне Меэри под Эльва Каупо Кальм (54), который сам связался с Kuuuurija и захотел рассказать свою версию произошедшего.

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