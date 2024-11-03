«У меня не было выбора»: житель Эстонии застрелил из арбалета соседскую собаку

Весной 2021 года жителей Эстонии потрясла новость: полиция арестовала человека, который из арбалета застрелил собаку в деревне Меэри волости Ныо.

«СМИ не давали мне возможности возразить», - говорит проживающий в деревне Меэри под Эльва Каупо Кальм (54), который сам связался с Kuuuurija и захотел рассказать свою версию произошедшего.