В социальных сетях распространилось видео, сделанное на прошлой неделе в Рийгикогу. На ней два нынешних и один бывший член Центристской партии (ЦП) вынуждены проходить мимо друг друга в узком проходе между рядами столов.
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ВИДЕО ⟩ Агрессивная на вид толкотня в зале Рийгикогу. Белобровцев: мы просто прикалываемся
Из зала Рийгикогу выходит Андрей Коробейник (ЦП), за ним следует Вадим Белобровцев (ЦП), и их путь пересекается с бывшим членом Центристской партии, нынешним социал-демократом Андре Ханимяги.
Коробейник слегка толкает Ханимяги плечом, а идущий за ним Белобровцев таранит его практически всем боком.