Государство заказывает услуги письменного перевода на сумму более двух миллионов евро

Цель закупки - предоставить эстонским судам первой и второй инстанции услуги перевода на условиях, указанных в тендерной документации.

Услуги включают перевод материалов, связанных с уголовными делами, международной правовой помощью и сотрудничеством, а также других документов, необходимых для повседневной работы судов. Перевод должен включать редактирование текста. Исполнитель обязуется использовать специализированное программное обеспечение для перевода (MemoQ) в рамках договора.

Услуги перевода охватывают 44 языковые пары, включая перевод с эстонского на арабский, армянский, азербайджанский, болгарский, фарси, грузинский, китайский, хинди, испанский, голландский, хорватский, английский, итальянский, японский, корейский, греческий, курдские диалекты (бадини, курманджи, сорани), литовский, латышский, норвежский, польский, португальский, французский, пушту, шведский, румынский, немецкий, словенский, финский, датский, таджикский, тайский, чешский, турецкий, украинский, венгерский, урду, узбекский, русский и вьетнамский языки.

Кроме того, будут востребованы переводы между эстонским и английским языками, а также между эстонским и русским языками.

С заказчика заключит рамочное соглашение со всеми исполнителями, которые выиграют тендер.

Подать заявки на участие в тендере можно до 21 ноября. Срок действия договора - четыре года.