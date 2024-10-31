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Пабло Гонсалес – российский шпион, скрывавшийся под маской испанского журналиста

Перевод: Александр Шкут
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Гражданин Испании Пабло Гонсалес (на фото на трапе самолета в черной футболке) вернулся в августе в ходе обмена заключенными в Россию, где он родился как Павел Рубцов. Под прикрытием журналистской работы он долгое время действовал как агент ГРУ.
Гражданин Испании Пабло Гонсалес (на фото на трапе самолета в черной футболке) вернулся в августе в ходе обмена заключенными в Россию, где он родился как Павел Рубцов. Под прикрытием журналистской работы он долгое время действовал как агент ГРУ. Фото: Kirill Zõkov/Sputnik/EPA/Scanpix

У многих в Испании побежали по спинам мурашки, когда они увидели 1 августа как «журналист» Пабло Гонсалес сошел с трапа самолета в Москве, где его ждал глава российского режима Владимир Путин.

Гонсалес был одним из восьми человек, которых Путин потребовал от Запада в обмен на освобождение несправедливо заключенного в тюрьму журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и ряда российских оппозиционеров. За пару лет до обмена заключенными объединения и союзы испанских журналистов последовательно осуждали содержание Гонсалеса под стражей в Польше без предъявления обвинений.

Гражданин Испании был задержан польскими властями в Пшемысле через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Согласно официальному заявлению, Гонсалеса подозревали в «участии в деятельности службы внешней разведки», как утверждалось, он был агентом российской военной разведки (ГРУ).

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