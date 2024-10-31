Пабло Гонсалес – российский шпион, скрывавшийся под маской испанского журналиста

Гонсалес был одним из восьми человек, которых Путин потребовал от Запада в обмен на освобождение несправедливо заключенного в тюрьму журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и ряда российских оппозиционеров. За пару лет до обмена заключенными объединения и союзы испанских журналистов последовательно осуждали содержание Гонсалеса под стражей в Польше без предъявления обвинений.