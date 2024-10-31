ФОТО И ВИДЕО Впервые в деле: инновационные барьеры против наводнений прошли испытания

Возле Центра крови клиники припарковалась пожарная машина, а сотрудники больницы и спасатели готовились к испытанию. После короткого совещания спасатели направили воду из шлангов на дорогу, а команда начала собирать из красных пластиковых элементов метровой высоты сплошную стену, перекрыв вход на парковку.

Вода стремительно текла, но всего за пару минут красные элементы сформировали барьер, который успешно отводил воду от здания, словно настоящее наводнение. Такая конструкция могла бы защитить клинику и во время реального наводнения, как то, что произошло 6 августа.

За процессом наблюдал Тоомас Вилло, представитель компании Eurosec, которая занимается поставкой защитного оборудования в страны Балтии. Он в резиновых сапогах рассказывал о новом барьере, которым ранее пользовались только в Латвии.

По его словам, в сфере спасательного оборудования всегда важны новые и быстрые решения. Например, для защиты от наводнений можно использовать мешки с песком, но они требуют времени и усилий: сначала их нужно наполнить, затем доставить на место. А барьеры Boxwall от шведской компании Noaq, наоборот, просты в использовании и быстро собираются в устойчивую стену. Благодаря L-образной форме они выдерживают вес воды и надежно защищают от затоплений.

Eurosec изначально планировал предложить эти барьеры только спасательным службам, но после августовского ливня в Тарту барьеры также были предложены клинике.

Руководитель клиники по развитию бизнеса Таунo Ванасельг рассказал, что они рассматривали разные варианты защиты, но предложение Eurosec оказалось самым простым и доступным. Цена одного барьера составляет 200 евро, но для клиники будут подходить барьеры высотой в полметра, что делает их вдвое дешевле.

Барьеры, использованные для испытаний, принадлежат компании и были предоставлены для теста. После успешных испытаний клиника начнет переговоры о закупке. Ванаселья отметил, что сразу после учений планируется обсудить количество и тип необходимых элементов.

По словам Вилло, Eurosec предлагает разные типы барьеров: прямые элементы для создания ровной стены и угловые, позволяющие устанавливать барьеры даже на неровной поверхности. Тартуская линика обсуждает вариант барьера, который направит воду с проезжей части в парк, чтобы вода не затапливала прилегающие участки.

Вилло также отметил, что такие барьеры могут защитить и частные дома, если собрать их вокруг здания, создавая кольцо.