Наводнения в Испании: число погибших выросло до 140

Испанское новостное агентство EFE сообщает, что число погибших в результате наводнений выросло до 140.

Испанские спасатели ищут тела погибших в результате проливных дождей и наводнений в провинциях Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

Власти опасаются, что число жертв будет расти и дальше, поскольку «пропавших без вести много», предупредил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес.

В городе Валенсия, центре автономного сообщества и одноимённой провинции, здание суда превратили во временный морг. По свидетельству журналистов, сюда постоянно прибывают катафалки с телами. В здании есть подвал автостоянки, который используют для приема прибывающих из разных частей Валенсийского сообщества жертв стихии. В Валенсию направлена бригада судебно-медицинских экспертов для оказания помощи в идентификации жертв. На месте происшествия оказывается психологическая помощь родственникам и друзьям жертв.

Подразделение по чрезвычайным ситуациям Вооруженных сил (UME) направило более 1000 сотрудников в зоны затопления в ночь на четверг. Власти предупредили, что ситуация все еще остается напряженной, и призвали граждан не терять бдительности.

В четверг сотрудники UM спасли несколько человек, выживших в результате стихийного бедствия. Они были подняты на борт вертолета и доставлены в больницы и временные центры.

Улицы десятков городов и деревень представляют собой апокалиптическое зрелище: перерезанные дороги и железнодорожные пути, разбитые и перевернутые автомобили, оборванные линии электропередачи.

В Катаррохе на шоссе скопились десятки поврежденных легковых и грузовых автомобилей, некоторые из них потоком перекинуло через бетонный барьер. В ночь со вторника на среду потоки воды превратили здесь узкие улицы в смертельные ловушки, породив реки, которые заливали первые этажи домов и сметали автомобили, людей и все остальное на своем пути.

Тысячи человек остались без воды и электричества, регион оказался частично изолированным, так как было прервано железнодорожное скоростное сообщение с Мадридом, которое, по словам чиновников, будет восстановлено в течение нескольких дней.

Правительство Валенсии подвергается критике за то, что не разослало предупреждений о наводнениях на мобильные телефоны до 20 часов во вторник, когда в некоторых районах наводнение уже началось.