В следующем году вступит в силу правило округления при оплате покупки наличными

Это значит, что при оплате наличными на кассе магазины будут округлять сумму покупки до математически ближайших пяти евроцентов. По правилам, суммы, заканчивающиеся на 1, 2, 6 или 7 евроцента, будут округляться вниз, а суммы, заканчивающиеся на 3, 4, 8 или 9 - вверх.

Округлять будут конечную стоимость всей корзины, а не стоимость каждого предмета по отдельности. Это не значит, что в магазинах больше нельзя будет расплачиваться монетами достоинством 1 и 2 евроцента - они остаются официально действующими в еврозоне платежными средствами.

На данный момент правило округления ввели шесть стран еврозоны - Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Италия и Словакия. Последней подобное решение приняла Литва, где это изменение вступит в силу 1 мая 2025 года.

Правило округления будет действовать только для платежей наличными - для оплаты банковской картой или цифровым кошельком ничего не изменится. По данным за 1 квартал 2024 года в Эстонии еще есть малые предприятия, которые позволяют своим клиентам оплачивать товары или услуги только наличными. Их доля составляет около двух процентов, они занимаются преимущественно оказанием косметических услуг, ремонтом автомобилей, домашними и хозяйственными работами. Для сравнения, в Латвии доля подобных предприятий составляет около девяти процентов, а в Литве четыре процента.