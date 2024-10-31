Производители: новые требования к упаковкам поднимут цены на продукты питания

«Я рада, что на сегодняшний день решено отказаться от долго готовившегося плана акциза на вывод упаковок на рынок. Но мы пока не видели окончательную версию проекта реформы в сфере отходов - таким образом, у нас сейчас нет четкого представления, появятся ли у производителей питания новые обязательства и какие. Но очевидно, что все новые затраты, связанные с новыми обязательствами выразятся в конечной стоимости продуктов питания, которые уже сейчас дороже среднего по Европе», - сказала в четверг глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп на организованной союзом конференции по упаковкам.

По ее словам, предприятия пищевой промышленности внесли очень много изменений, чтобы сделать упаковки экологичнее, но нужно учитывать, что это можно делать постепенно, с учетом покупательной способности потребителей и их реального желания идти навстречу.

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, проект реформы представят общественности на следующей недели. «Могу заверить, что мы не будем вводить акциз на упаковки. Мы сосредоточимся на том, чтобы предприятия могли сохранить конкурентоспособность цен на продукты питания, особенно в нынешнее сложное время», - сказал Свет.

Министр похвалил предпринимателей, которые уже внедрили поддающиеся повторному использованию материалы в производстве упаковок, однако отметил, что нужно еще сильнее повысить амбиции. «Изменения происходят не только в Эстонии, но и на уровне ЕС. Новое постановление ЕС об упаковках утвердит единые правила и даст указания, как сократить объем выбрасываемого на рынок пластика и добиться того, чтобы упаковки возвращались в обращение. Я уверен, что мы сможем быть ориентирами в области экономики замкнутого цикла в ЕС», - добавил Свет.

В год в Эстонии возникает в среднем 158 кг упаковочных отходов на человека. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 228 кг, в Ирландии также 228 кг, но в Хорватии 74 кг.