40 МИЛЛИОНОВ ЕВРО Таллинн сокращает расходы на строительство дорог и образовательные инвестиции

В сфере дорожного строительства и благоустройства планируется сокращение расходов примерно на 30 миллионов евро, так как запланированные работы не удалось выполнить в установленные сроки, говорится в пресс-релизе Таллиннского горсобрания по второму дополнительному бюджету. Отметим, что крупное сокращение бюджета на дорожное строительство уже произошло весной с первым дополнительным бюджетом.

В сфере образования расходы будут сокращены примерно на 10,8 миллиона евро. Из-за этого откладывается реализация нескольких важных проектов, включая строительство нового здания молодежного центра Кулло, реконструкцию школьного здания на улице Карьямаа 18, обновление старого здания школы Хийу, а также проектирование и ремонт дошкольных учреждений.

Член городского собрания Мануэла Пихлап отметила, что все эти объекты были изначально запланированы на этот год. Однако в дополнительном бюджете предусмотрены средства для выкупа здания основной школы Каламая.

Пихлап подчеркнула, что повышение безопасности в образовательных учреждениях и освещение игровых площадок в детских садах должны оставаться приоритетом, и здесь не должно быть никаких уступок. «Тем не менее, городской совет, возглавляемый социал-демократами, не справился с исполнением бюджета и управлением города, из-за чего важные для горожан объекты не будут завершены в этом году. Вместе с тем находятся время и ресурсы на покупку частной школы "Avatud Kool", где учатся дети нынешних членов городского собрания», - отметила Пихлап, добавив, что в данном случае одна частная школа ставится в приоритет перед другими.

Кроме того, Пихлап указала, что отставание от графика по проектам дорожного строительства отодвигает реализацию запланированных проектов на следующий год и вызовет дальнейшие задержки в последующие годы.

Второй дополнительный бюджет Таллинна на 2024 год должен пройти два чтения в горсобрании.