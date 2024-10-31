ВИДЕО «Уходить не собирается». В Латвии во дворе дома поселилась норка

В комментариях многие посоветовали не беспокоиться: мол, норка сама уйдет, как это случилось у других. Некоторые поделились похожим опытом: одна из таких норок жила у них в гараже около недели, наслаждаясь кошачьим кормом и мясом, прежде чем отправиться в поисках приключений дальше.

Смелость норки заставила некоторых пользователей предположить, что она, возможно, сбежала с фермы и когда-то была приручена. «Выглядит ухоженной, но видно, что долго жила в клетке, даже слишком упитанная - скорее всего, с меховой фермы», - пишет Санита, которая ранее уже сталкивалась с норками.

Стоит отметить, что в Иецавском крае недалеко от Бауски находится ферма Baltic Devon Mink, занимающаяся разведением пушных зверей. Между тем в Латвии уже введен запрет на разведение животных исключительно ради меха, который подтвердил Конституционный суд в апреле этого года. Этот закон защищает права животных и общественное благосостояние, поскольку каждое животное ценится само по себе, а общество несет ответственность за его благополучие.

Суд постановил, что никто не имеет права причинять боль или страдания животным без достаточных на то оснований. Возможно, прибившаяся к Ингриде норка - маленький символ борьбы за права животных и напоминание о нашем долге перед ними.