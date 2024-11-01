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Михал: у Пере хорошие шансы стать кандидатом в мэры Таллинна

Редактор: rus.postimees.ee
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Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере.
Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Mihkel Maripuu

У нынешнего вице-мэра Таллинна и главы таллиннского округа Партии реформ Пяртеля-Пеэтера Пере очень хорошие шансы стать кандидатом в мэры столицы, заявил лидер реформистов, премьер-министр Кристен Михал. Сам Михал на муниципальных выборах баллотироваться не собирается, пишет Rus.ERR.

«Я думаю, что у Пяртеля-Пеэтера Пере очень хорошие шансы. Конечно, таллиннский округ должен будет собраться и принять решение, как это было в моем случае», – сказал Михал в интервью ERR.

«Премьер-министр, по крайней мере, у нас есть такая практика на местных выборах, не выдвигает свою кандидатуру. Мы не планируем нарушать эту практику», – сказал Михал.

Выборы в местные самоуправления состоятся 19 октября 2025 года.

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