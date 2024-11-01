В октябре средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около 9,18 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
Электричество в октябре по сравнению с сентябрем ощутимо подорожало
По сравнению c сентябрем, когда средняя цена составила 8,47 цента за киловатт-час, тариф вырос на 8,3%.
По сравнению с октябрем прошлого года цена выросла на 4,6%.
В Латвии и Литве в октябре биржевой тариф на электричество был таким же, как в Эстонии, а в Финляндии цена была более чем вдвое ниже - 4,06 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.