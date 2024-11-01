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Электричество в октябре по сравнению с сентябрем ощутимо подорожало

Редактор: rus.postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В октябре средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около 9,18 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c сентябрем, когда средняя цена составила 8,47 цента за киловатт-час, тариф вырос на 8,3%.

По сравнению с октябрем прошлого года цена выросла на 4,6%.

В Латвии и Литве в октябре биржевой тариф на электричество был таким же, как в Эстонии, а в Финляндии цена была более чем вдвое ниже - 4,06 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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