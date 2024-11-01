С ноября меняется график работы таллиннских пунктов приема отходов

Пункты приема отходов Таллиннского Центра экономики замкнутого цикла с 1 ноября переходят на зимний график, что означает сокращение времени их работы. Зимний график действует до 31 марта 2025 года.

Пункты приема отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Паляссааре и Пярнамяэ будут открыты в осенне-зимний период по будням с 14:00 до 19:00, а Центр экономики замкнутого цикла в Лиллекюла – с 11:00 до 18:00. По субботам и воскресеньям все пункты и центр будут работать с 10:00 до 15:00.

В праздничные дни все пункты будут закрыты, в том числе 24 и 25 декабря, а также 1 января и 24 февраля 2025 года.

Пункты сбора опасных отходов Таллиннского Центра экономики замкнутого цикла продолжат работу по выходным в обычном режиме: по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00, где можно бесплатно сдать опасные для окружающей среды отходы. В праздничные дни пункты сбора опасных отходов также будут закрыты.

Таллиннский Центр экономики замкнутого цикла приглашает всех жителей города посетить свои мастерские по ремонту:

Мастерская по ремонту швейных изделий в Лиллекюла работает по средам с 12:00 до 17:00 и по четвергам с 14:00 до 19:00, а также по нечетным субботам с 11:00 до 15:00.

Мастерская по ремонту мягкой мебели в Лиллекюла открыта по вторникам и средам с 15:00 до 20:00, а также по четным субботам с 11:00 до 15:00.

Мастерская при пункте приема отходов Пяэскюла работает по вторникам и средам с 14:00 до 19:00.

Мастерская по ремонту деревянных изделий во дворе дома культуры на ул. Копли 93 открыта по понедельникам, средам и четвергам с 17:00 до 21:00.