Правительство провело кризисные учения: согласно сценарию, враг подобрался вплотную, Эстония готовится защищаться

По словам премьер-министра Кристена Михала, правительство должно быть готово к возможным кризисам, чтобы взять инициативу в свои руки и удерживать ситуацию под контролем.

«В кризисе важна каждая минута. Чем яснее обязанности и возможности министров, тем быстрее мы придем к смелым и юридически обоснованным решениям. Умение правильно вести себя в кризисной ситуации не приходит само по себе, поэтому правительству также необходимо регулярно практиковаться на учениях», - заявил он.

Согласно сценарию учений, Эстония готовилась к военной обороне в ситуации непосредственной опасности, правительство обсудило решение ключевых вопросов, возникающих в такой ситуации. Учения являются частью серии мероприятий, которые помогают создать готовность в министерствах и ведомствах и внести ясность в выполнение задач гособороны.

Государственная канцелярия регулярно проводит для правительства кризисные учения, чтобы протестировать и отработать готовность к потенциальным угрозам. В прошлом году правительство отрабатывало действия в условиях гибридной войны, характеризующейся учащением кибератак, нарушениями границы и враждебной пропагандой.