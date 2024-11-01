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Ресторатор: повышение налогов превращает бизнес в хобби, приходится искать подработку (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Ресторан. Фото иллюстративное.
Ресторан. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По словам хозяйки ресторанов Salt и Stereo Тийна Кыресоо, ресторанный бизнес оказался настолько сложным, что на фоне предстоящих налоговых изменений управление рестораном превращается скорее в хобби, пишет dv.ee.

В эфире передачи радио Äripäev она заявила, что для того, чтобы поддерживать адекватный уровень жизни, приходится искать подработку.

Кроме того, по словам Кыресоо, в нынешней ситуации уже невозможно поддерживать ресторанную культуру на высоком уровне.

«Ситуация стала безумной и немного абсурдной», – отметила ресторатор.

Читайте подробнее на dv.ee.

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