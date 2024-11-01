По словам хозяйки ресторанов Salt и Stereo Тийна Кыресоо, ресторанный бизнес оказался настолько сложным, что на фоне предстоящих налоговых изменений управление рестораном превращается скорее в хобби, пишет dv.ee.
В эфире передачи радио Äripäev она заявила, что для того, чтобы поддерживать адекватный уровень жизни, приходится искать подработку.
Кроме того, по словам Кыресоо, в нынешней ситуации уже невозможно поддерживать ресторанную культуру на высоком уровне.
«Ситуация стала безумной и немного абсурдной», – отметила ресторатор.
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