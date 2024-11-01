Владелица кафе размышляет о закрытии: у людей больше нет денег, чтобы купить пирожное

Валгаское кафе Johanna, или предприятие Kodukohvik Johanna OÜ, одно из тех заведений, которое приняла участие в организованной под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) акции Jätku leiba! («Приятного аппетита!» или дословно - «Вдоволь хлеба!»), во время которой с 12:30 до 12:40 остановилась работа во многих кафе, ресторанах и отелях Эстонии.

Руководитель Johanna Яна Киккас сказала, что клиентов за дверью не оставляли, а целью было скорее начать дискуссию по вопросам налогообложения. Однако в течение десяти минут никого в кафе не обслуживали. «Всё это касается всех нас. Чтобы наша жизнь на периферии и в маленьком Валга была бы немного лучше. Чтобы нас здесь вдалеке заметили».