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Владелица кафе размышляет о закрытии: у людей больше нет денег, чтобы купить пирожное

Перевод: София Солдатенко
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В четверг в 12:30 отели и рестораны по всей Эстонии остановили свою работу на десять минут в знак протеста против чрезмерно жесткой налоговой политики правительства. По словам руководительницы валгаского кафе, клиенты уже обратили внимание на повышение цен, поэтому спрос снизился.

Валгаское кафе Johanna, или предприятие Kodukohvik Johanna OÜ, одно из тех заведений, которое приняла участие в организованной под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) акции Jätku leiba! («Приятного аппетита!» или дословно - «Вдоволь хлеба!»), во время которой с 12:30 до 12:40 остановилась работа во многих кафе, ресторанах и отелях Эстонии.

Руководитель Johanna Яна Киккас сказала, что клиентов за дверью не оставляли, а целью было скорее начать дискуссию по вопросам налогообложения. Однако в течение десяти минут никого в кафе не обслуживали. «Всё это касается всех нас. Чтобы наша жизнь на периферии и в маленьком Валга была бы немного лучше. Чтобы нас здесь вдалеке заметили».

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