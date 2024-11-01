Эпп Мяэ планирует вернуться в большой спорт: в конечном итоге важно, смогу ли я подняться на вершину

Имеющую семь медалей титульных соревнований 32-летнюю Мяэ несколько лет беспокоило колено и она решила летом сделать операцию. На парижскую Олимпиаду Мяэ, занявшая восьмое место на Олимпиаде в Токио, не прошла.

Теперь с операции прошло чуть больше, чем четыре месяца и в середине ноября спортсменке предстоит новое обследование – выяснить, как зажили коленные связки. Мяэ пока еще не решила, продолжит спортивную карьеру, или нет.

«Конечно, я думала об этом. Я, возможно, не буду спешить с долгосрочными планами, просто из-за того, что все зависит от того, как я вернусь с этим коленом в спорт – смогу ли вернуться на вершину. Борьба за места в двадцатке меня не мотивирует», - рассказала Эпп Мяэ в интервью ERR Sport.

На парижскую Олимпиаду Мяэ не поехала, наблюдала за соревнованиями по телевизору и обратила внимание на то, что произошла смена поколений.

«Появились новые имена, которые продемонстрировали на Олимпиаде отличные результаты», - считает Мяэ.

Мяэ тренировалась у Ахто Раска и Максима Молонова, а в начале года начала тренироваться под руководством Владимира Котишана. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она заняла 13-е место в весовой категории до 75 кг и восьмое место - в весовой категории до 76 кг в Токио в 2021 году.

На счету Мяэ четыре медали чемпионата мира, самой яркой из которых было серебро в Осло в 2021 году. В 2015, 2019 и 2022 годах она завоевала бронзу. В 2021 году Мяэ стала чемпионкой Европы.