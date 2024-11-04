Пенсионный возраст начнет меняться с 2027 года в соответствии с изменением ожидаемой продолжительности жизни: например, через два года люди будут выходить на пенсию в 65 лет и один месяц. Несмотря на то, что новые формулы расчета пенсионного возраста были приняты шесть лет назад, жители Эстонии не перестают испытывать тревогу, думая о своем будущем на пенсии.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Даже не надеюсь дожить до этого времени»: таллиннцы о пенсионном возрасте, накоплениях и желаемом размер пенсии (1)
Зачастую люди даже считают, что смогут не дожить до пенсии. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллина, не возникают ли у них подобные мысли, как они готовятся к жизни на пенсии, планируют ли работать в пенсионном возрасте и сколько денег им хватило бы для комфортной жизни после 65 лет.
Артем
Думаю, что до пенсии не доживу. В банке предлагают разные решения, например, увеличить поступления на мою пенсионную ступень на два процента. Но сомневаюсь, будет ли это эффективно. Снимать накопления пока не планирую. Если буду в состоянии работать на пенсии, то, конечно, мне придется это делать. На пенсии, скорее всего, мне было бы комфортно жить на среднюю зарплату.
Григорий
Скорее всего, пенсионный возраст продолжат повышать, а если я до него и доживу, то пенсии будет явно недостаточно. Деньги я откладываю, пенсионные накопления не снимал, но задумываюсь над этим. Сложно сказать, на какую пенсию мне было бы комфортно жить. Например, у тестя моего брата, живущего в Маарду, пенсия 400 евро, ему еле хватает. В Таллинне, конечно, на такую сумму не прожить никак.
Расчет пенсионного возраста
Возраст выхода на пенсию зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, возраст выхода на пенсию в 2027 году рассчитывается на основе средней продолжительности жизни в 2019-2023 годах. Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в Законе о государственном пенсионном страховании в 2018 году. Согласно этим правилам, с 2025 года правительство должно устанавливать возраст пенсии по старости ежегодно к 1 января.
В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре. Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года, а их пенсионный возраст наступит в 2028 году, точная дата которого будет определена постановлением о пенсионном возрасте 2025 года.
Антон
Глядя на статистику смертности в Эстонии, мы можем понять, что 65 лет - это возраст, близкий к моменту, когда средний житель Эстонии умирает. Конечно, для людей это плохо, но для государства - замечательно. До пенсии дожить я и не надеюсь, поэтому работаю музыкантом. Но если повезет, буду работать и в пенсионном возрасте.
О пенсионных ступенях знаю, даже немного следил за этим. Проект интересный, но реализация так себе: люди потеряли на этом достаточно большое количество денег. Это удобно, когда есть какой-то денежный фонд, который ты предоставляешь государству на 30-40 лет и оно может этими деньгами как-то манипулировать. Опять же, с позиции государства, - замечательно.
Думаю, чтобы удовлетворить базовые потребности, среднестатистическому пенсионеру сейчас нужно 1200-1300 евро. Как прожить на нынешнюю пенсию, я представляю с трудом. Когда люди живут парами, наверное, справляться им легче, но что-то я в Эстонии не видел счастливых стариков-одиночек.
Виталий
Сейчас я планирую полностью снять свои пенсионные накопления - пусть банк забирает процент. Накопления сниму, потому что не знаю, что будет завтра. Потрачу на свои потребности. Что касается работы на пенсии, то сейчас у меня частичная нетрудоспособность, но вскоре я планирую получить полную нетрудоспособность. Если смотреть на то, какие у нас сейчас цены, для комфортной жизни мне бы хватило 2500 евро.
Ольга
Я уже на пенсии и не работаю. Пенсия у меня неплохая, мне хватает. Раньше, находясь на пенсии, я работала и копила.