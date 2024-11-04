Зачастую люди даже считают, что смогут не дожить до пенсии. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллина, не возникают ли у них подобные мысли, как они готовятся к жизни на пенсии, планируют ли работать в пенсионном возрасте и сколько денег им хватило бы для комфортной жизни после 65 лет.

Артем

Думаю, что до пенсии не доживу. В банке предлагают разные решения, например, увеличить поступления на мою пенсионную ступень на два процента. Но сомневаюсь, будет ли это эффективно. Снимать накопления пока не планирую. Если буду в состоянии работать на пенсии, то, конечно, мне придется это делать. На пенсии, скорее всего, мне было бы комфортно жить на среднюю зарплату.

Григорий

Скорее всего, пенсионный возраст продолжат повышать, а если я до него и доживу, то пенсии будет явно недостаточно. Деньги я откладываю, пенсионные накопления не снимал, но задумываюсь над этим. Сложно сказать, на какую пенсию мне было бы комфортно жить. Например, у тестя моего брата, живущего в Маарду, пенсия 400 евро, ему еле хватает. В Таллинне, конечно, на такую сумму не прожить никак.

Расчет пенсионного возраста

Возраст выхода на пенсию зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, возраст выхода на пенсию в 2027 году рассчитывается на основе средней продолжительности жизни в 2019-2023 годах. Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в Законе о государственном пенсионном страховании в 2018 году. Согласно этим правилам, с 2025 года правительство должно устанавливать возраст пенсии по старости ежегодно к 1 января.

В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре. Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года, а их пенсионный возраст наступит в 2028 году, точная дата которого будет определена постановлением о пенсионном возрасте 2025 года.