В 2021 и 2022 годах в Испании была сильная засуха: на юге пересохли многие колодцы, а уровень воды в водохранилищах снизился на 50 процентов. В засушливые летние месяцы урожай оливок был скудным, и фермеры Андалусии молились о дожде.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уроки, извлеченные из катастрофы
Казалось, что молитвы были услышаны: этой весной в Испании стало больше дождей, и год выдался менее жарким. Пока Греция, Балканы и часть Италии мучились от жары, весна в Испании была прохладной, а лето - умеренным, без температурных рекордов. Благодаря этому урожай оливок обещает быть на удивление хорошим.
Однако события вторника и среды превзошли все ожидания. В районе Валенсии во вторник за один день выпала годовая норма осадков.
Как поется в песне из мюзикла «Моя прекрасная леди», "Того и жди пойдут дожди в Испании" (The rain in Spain stays mainly in the plain, дословно на русском - «дождь в Испании идет преимущественно на равнине» - прим. ред.). Зимой здесь часто идут обильные дожди, и системы водоотведения спроектированы с учетом таких условий. Однако ни одна система не рассчитана на столь мощный ливень, который обрушился на юго-восток Испании во вторник.
Дороги за несколько минут превратились в бурные потоки, смывающие автомобили, как щепки. Вода быстро поднялась, и людям пришлось искать укрытие на верхних этажах зданий. Многие люди погибли. Точное число жертв пока неизвестно, но, по предварительным оценкам, оно может составлять сотни.
Испанские СМИ полны душераздирающих историй. Например, газета El País рассказывает, как семья из трех человек пыталась спастись на машине, уезжая из поселка Пайпорта недалеко от Валенсии, когда местная река Рамбла-дель-Пойо вышла из берегов. К сожалению, машина оказалась в водяной ловушке, и хотя люди смогли выбраться на крышу, усиливающийся поток унес ее. Глава семьи сумел спастись, ухватившись за столб, но его жена и трехмесячный ребенок утонули.
Катастрофу вызвало природное явление, известное во Франции и Испании как «холодная капля». Это происходит осенью, когда холодный воздушный поток с Атлантики частично отделяется и попадает в район Средиземного моря, где смешивается с еще теплым осенним воздухом. Последний раз такое явление вызвало наводнение в Валенсии в сентябре 2019 года, поэтому оно хорошо известно, но на этот раз удивил масштаб катастрофы.
Тем не менее, заслуживает критики работа служб и властей, которые не передали предупреждения достаточно оперативно. В некоторых местах люди получили уведомления об эвакуации на телефоны только тогда, когда вода на улице уже уносила их автомобили.
Это также урок для Эстонии. В январе 2005 года, во время шторма в Пярну, удалось избежать большого количества жертв - погиб лишь один человек. Но, как показывает недавний опыт Испании, инвестиции в защиту населения никогда не бывают бесполезными или излишними.