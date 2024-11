КОЛОНКА POSTIMEES Уроки, извлеченные из катастрофы

Как поется в песне из мюзикла «Моя прекрасная леди», "Того и жди пойдут дожди в Испании" (The rain in Spain stays mainly in the plain, дословно на русском - «дождь в Испании идет преимущественно на равнине​» - прим. ред.). Зимой здесь часто идут обильные дожди, и системы водоотведения спроектированы с учетом таких условий. Однако ни одна система не рассчитана на столь мощный ливень, который обрушился на юго-восток Испании во вторник.