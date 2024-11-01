КОЛОНКА POSTIMEES Уроки, полученные в результате катастрофы

Казалось, что молитвы были услышаны: этой весной в Испании стало больше дождей, и год выдался менее жарким. Пока Греция, Балканы и часть Италии мучились от жары, весна в Испании была прохладной, а лето - умеренным, без температурных рекордов. Благодаря этому урожай оливок обещает быть на удивление хорошим.

Однако события вторника и среды превзошли все ожидания. В районе Валенсии во вторник за один день выпала годовая норма осадков.

Как поется в песне из мюзикла «Моя прекрасная леди», в Испании бывают сильные ливни. Действительно, в зимний сезон здесь часто идут обильные дожди, и системы водоотведения спроектированы с учетом таких условий. Однако ни одна система не рассчитана на столь мощный ливень, который обрушился на юго-восток Испании во вторник.

Дороги за несколько минут превратились в бурные потоки, смывающие автомобили, как щепки. Вода быстро поднялась, и людям пришлось искать укрытие на верхних этажах зданий. Многие люди погибли. Точное число жертв пока неизвестно, но, по предварительным оценкам, оно может составлять сотни.