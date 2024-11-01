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Замерзнет ли Европа зимой? Появилась информация о заполненности газовых хранилищ

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Отопление
Отопление Фото: Shutterstock

Газовые хранилища Европейского союза заполнены на 95%, что превышает установленный государствами-членами целевой показатель. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Это дает нам возможность сохранить стабильные поставки и цены будущей зимой, а также продлить отказ от импорта российского ископаемого топлива», – прокомментировала эти данные еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Запасы газа в ЕС покрывают треть годового потребления газа

Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что по состоянию на 29 октября заполненность европейских газохранилищ составила 95,22%. В них находится свыше 100 млрд кубометров газа, что покрывает приблизительно треть от годовых потребностей ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза договорились, что каждый год к 1 ноября хранилища газа в странах-членах ЕС должны быть заполнены на 90 процентов.

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