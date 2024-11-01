Замерзнет ли Европа зимой? Появилась информация о заполненности газовых хранилищ

«Это дает нам возможность сохранить стабильные поставки и цены будущей зимой, а также продлить отказ от импорта российского ископаемого топлива», – прокомментировала эти данные еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Europe’s gas storages are 95% full, above the 90% target set by Member States



As @KadriSimson says:

“This puts us in a strong position to keep supplies and prices stable this winter, and to continue our transition away from Russian fossil fuel imports.” pic.twitter.com/tio0HdaMc9 — Tim McPhie (@TimMcPhieEU) October 31, 2024

Запасы газа в ЕС покрывают треть годового потребления газа

Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что по состоянию на 29 октября заполненность европейских газохранилищ составила 95,22%. В них находится свыше 100 млрд кубометров газа, что покрывает приблизительно треть от годовых потребностей ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза договорились, что каждый год к 1 ноября хранилища газа в странах-членах ЕС должны быть заполнены на 90 процентов.