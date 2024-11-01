Tallinna Vesi повышает цену

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента введения ранее действовавшей цены на услуги водоснабжения цена на электроэнергию выросла примерно на 19 процентов.

«Расходы на электроэнергию, безусловно, являются одними из самых значимых факторов в процессе очистки воды. Производство питьевой воды и очистка сточных вод - это непрерывные процессы, которые идут круглосуточно, поэтому мы не можем выбирать более выгодное время для потребления электроэнергии», - объяснил Тимофеев.

По словам Тимофеева, средняя эстонская семья потребляет в месяц три кубометра воды на одного человека, что означает, что стоимость услуг водоснабжения в зоне обслуживания Tallinna Vesi возрастет примерно на три цента в месяц на человека без учета налога с оборота.

Цена услуги включает плату за водоснабжение и канализацию. С пятницы тариф за один кубометр водоснабжения и канализации составит 1,85 евро для частных клиентов и 3,47 евро для бизнес-клиентов, к которым добавляется налог с оборота.

В зоне обслуживания Маарду также будет введен новый тариф на водоснабжение - 3,86 евро за кубометр, к которому добавляется налог с оборота. Район Маарду выделен в отдельную ценовую зону, поскольку Tallinna Vesi выступает там в роли поставщика услуг, но не является собственником активов.

Доля электроэнергии составляет около 50 процентов от переменных затрат на производство воды в Таллинне. Больше всего электроэнергии компания Tallinna Vesi использует для очистки сточных и водопроводных вод, а также насосных станций.

Значительное количество электричества потребляют также озонаторы, которые способствуют поддержанию чистоты питьевой воды и уменьшают объем хлора, добавляемого в воду. Tallinna Vesi постоянно инвестирует в энергоэффективные технологии, что, среди прочего, помогает смягчить влияние роста цен на электроэнергию.