Сотрудница завода получила профессиональное заболевание: на предприятии были обнаружены десятки нарушений

«Мне это по душе, - сказал по поводу долгой работы инспекторов владелец и гендиректор Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен. - Мы хотим лучшего для наших сотрудников, но не всегда можем сделать это сами. Кроме того, сотрудники часто больше верят требованиям, если они исходят извне».

По словам Аалтонена, расследование инспекторов началось, когда у теперь уже бывшей сотрудницы было диагностировано профессиональное заболевание. В программе ETV «Импульс» бывшая сотрудница свечного завода Марью Труу рассказала, как она перенесла три операции, прежде чем у нее диагностировали профессиональное заболевание, двое других бывших сотрудников Hansa Candle рассказали, что, несмотря на жалобы работников, руководство не пыталось улучшить условия труда, и прозвучало утверждение, что будто бы на предприятии принуждают к рабскому труду.