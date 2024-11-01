Фото: маленькая станция с длинной историей приглашает на праздник

По словам старейшины Нымме Кармо Кури, станция Кивимяэ на протяжении целого столетия была сердцем общины и остается таковой до сих пор, несмотря на то, что Пансо и Ярвета больше здесь не видно (выдающиеся театральные деятели Эстонии Вольдемар Пансо и Юри Ярвет - жили в Нымме. - прим.ред. ).

«Глядя на Нымме с высоты птичьего полета, можно увидеть, как железная дорога сыграла ключевую роль в развитии района. По этой же причине в столетнем юбилейном году электрических железных дорог в сотрудничестве с Elron и Eesti Raudtee мы сосредоточили внимание на железнодорожных станциях и истории их развития.