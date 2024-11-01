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РАЙНЕР САКС Запад знал о вступлении Северной Кореи в войну и ничего не предпринял? (1)

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Зеленский расстроен тем, что основная тяжесть эскалации боевых действий легла только на Украину
  • Начинает проясняться, кто возглавляет северокорейские силы в России
  • Украина получила лишь десять процентов обещанной американской помощи

Президент Украины лично много комментировал в СМИ в последние дни ситуацию с северокорейскими солдатами, а также постоянно публиковал новую информацию украинской разведки. По словам президента Украины, спецслужбы крупнейших западных стран получили подтверждение от российских служб о присутствии северокорейских солдат в районе боевых действий против Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Украины явно расстроен тем, что до сих пор бремя эскалации боевых действий полностью лежало на плечах Украины, и на международном уровне не было сделано ничего, чтобы остановить или уравновесить эту эскалацию.

Вчера в СМИ распространилась информация о первом раненом и взятом в плен северокорейском солдате. Эта информация пока официально не подтверждена. Есть также сообщения о погибших северокорейских солдатах. Крупные подразделения северокорейцев пока не замечены в боевых действиях в Курской области. По мнению как украинских политиков, так и госсекретаря США, их появление в боях - вопрос ближайших дней.

Вчера агентство Reuters со ссылкой на украинский источник назвало имена трех очень высокопоставленных генералов, которые были направлены в Россию вместе с северокорейским военным контингентом. Один из них, например, заместитель начальника Генерального штаба Северной Кореи. Учитывая сложность проводимой военной операции и ее политическую значимость для Северной Кореи, это совершенно естественно. В то же время делегация такого уровня указывает на то, что возможность отправки дополнительных новых войск в Россию очень высока.

Вашингтон невольно подыгрывает Кремлю

В последние дни из администрации США в СМИ просочилась информация, что в секретной части украинского мирного плана ракеты «Томагавк» входят в число запрашиваемой военной помощи. Этот эпизод позволил Пескову, пресс-секретарю администрации президента России, ответить специально подготовленным заявлением. По мнению России, Украина своими запросами хочет вовлечь США в военные действия против России. Иными словами, Россия в точности повторяет основные послания самой администрации США, чтобы сдержать сам Вашингтон.

По словам президента Украины, Украина получила лишь десять процентов обещанной помощи, которая была окончательно одобрена Конгрессом США в начале года после долгой задержки. Если президент Украины не слишком эмоционален в этих словах, то остается удивляться тому, что украинские силы смогли сохранить баланс на фронтах. Большое количество северокорейских боеприпасов, ракет и солдат (помимо иранской помощи в области вооружений) показывает, что при эффективной военной поддержке Украина может добиться очень серьезного давления на российскую армию.

Вчера утром украинская армия организовала крупную атаку беспилотников на оккупированный город Бердянск (Запорожская область, важный портовый город на Азовском море). Эту атаку также можно связать с информацией о том, что российская армия планирует крупное наступление на Южном фронте.

Есть отдельные сообщения об атаках украинских дронов в России. Похоже, что Россия устроила гораздо более жесткий контроль над публикациями в социальных сетях, и отображения атак распространяются гораздо в меньших объемах, чем шесть месяцев назад.

Вчера сообщалось об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Башкирии, однако никаких подробностей не приводилось. Косвенным подтверждением атаки является тот факт, что в это же время был закрыт для воздушного движения аэропорт Уфы, столицы Башкирии.

В результате атаки российской авиации на Харьков пострадал жилой дом, там есть пострадавшие. Менее крупные авиаудары были нанесены и по нескольким другим украинским городам.

Положение на поле боя

На фронтах наступательная активность российской армии не снизилась.

В Курской области существенных изменений не произошло.

Позиционные бои, происходящие на направлении Харькова, не принесли никаких изменений. Украинские силы продолжают контролировать одно село в Белгородской области России, и российское командование не предприняло каких-либо серьезных попыток ликвидировать эти позиции.

Российская армия продолжала активные атаки в направлении Купянска и Лимана. В социальных сетях есть сообщения о том, что агрессор в некоторые моменты добился незначительного прогресса, но этот успех не может быть постоянным. Крупных боев на направлении Северска не было.

Никаких крупных атак в направлении Бахмута также вчера не предпринималось. В Торецке идут внутригородские бои малой интенсивности, и российская армия не смогла восстановить утраченные позиции.

Продолжается интенсивное наступление в направлении Покровска, однако серьезных изменений на линии фронта вчера не произошло. Северо-западнее Донецка продолжалось очень агрессивное давление россиян. Российская армия продолжала медленное наступление в нескольких точках.

На Южном фронте идут отдельные локальные разведывательные бои. Продолжаются также мелкие ежедневные бои на восточном берегу Днепра.

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