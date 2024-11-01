Президент Украины явно расстроен тем, что до сих пор бремя эскалации боевых действий полностью лежало на плечах Украины, и на международном уровне не было сделано ничего, чтобы остановить или уравновесить эту эскалацию.

Вчера в СМИ распространилась информация о первом раненом и взятом в плен северокорейском солдате. Эта информация пока официально не подтверждена. Есть также сообщения о погибших северокорейских солдатах. Крупные подразделения северокорейцев пока не замечены в боевых действиях в Курской области. По мнению как украинских политиков, так и госсекретаря США, их появление в боях - вопрос ближайших дней.

Вчера агентство Reuters со ссылкой на украинский источник назвало имена трех очень высокопоставленных генералов, которые были направлены в Россию вместе с северокорейским военным контингентом. Один из них, например, заместитель начальника Генерального штаба Северной Кореи. Учитывая сложность проводимой военной операции и ее политическую значимость для Северной Кореи, это совершенно естественно. В то же время делегация такого уровня указывает на то, что возможность отправки дополнительных новых войск в Россию очень высока.

Вашингтон невольно подыгрывает Кремлю