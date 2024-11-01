Агентство окружающей среды дало штормовое предупреждение высокого уровня

Сегодня, 1 ноября, в Ида-Вирумаа местами ожидаются снег и дождь с мокрым снегом, что повышает риск гололеда. В других районах преимущественно дождь. Вечером дождь с мокрым снегом распространится и на другие регионы. Ожидается развитие конвективных облаков, которые будут двигаться с моря к берегу и дальше вглубь страны. Это приведет к сильным порывам ветра, возможному граду и грозам.