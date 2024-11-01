Агентство окружающей среды дало штормовое предупреждение второго уровня для северных и западных регионов Эстонии, а для юго-восточной части страны - предупреждение первого уровня.
Агентство окружающей среды дало штормовое предупреждение высокого уровня
Сегодня, 1 ноября, в Ида-Вирумаа местами ожидаются снег и дождь с мокрым снегом, что повышает риск гололеда. В других районах преимущественно дождь. Вечером дождь с мокрым снегом распространится и на другие регионы. Ожидается развитие конвективных облаков, которые будут двигаться с моря к берегу и дальше вглубь страны. Это приведет к сильным порывам ветра, возможному граду и грозам.
Ночью на 2 ноября температура воздуха понизится, местами возможен снег. Во внутренних районах страны ожидаются снижение температуры и увеличение риска гололеда на дорогах.
Ночью и ранним утром 2 ноября в западных и прибрежных районах Эстонии ожидаются порывы северо-западного и северного ветра до 30-35 м/с. В течение дня ветер будет постепенно ослабевать. Прогноз погоды будет уточняться, сообщило Агентство окружающей среды.