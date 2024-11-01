АНАЛИЗ Несмотря на повышение налогов, государство может не получить большую часть запланированных доходов

В октябре годовая инфляция в Эстонии неожиданно подскочила до 4,5%, что является значительным показателем для страны, находящейся в состоянии экономического спада. Для сравнения, в Литве, по данным Eurostat, в третьем квартале экономика выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены увеличились всего на 0,1%.