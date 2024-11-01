АНАЛИЗ Несмотря на повышение налогов, государство может не получить большую часть запланированных доходов

В то время как в еврозоне инфляция в октябре ускорилась лишь немного, в Эстонии рост цен значительно подстегнули. Удорожание товаров и повышение налогов настолько напугали людей, что объемы розничной торговли упали до уровня четырехлетней давности.
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В октябре годовая инфляция в Эстонии неожиданно подскочила до 4,5%, что является значительным показателем для страны, находящейся в состоянии экономического спада. Для сравнения, в Литве, по данным Eurostat, в третьем квартале экономика выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены увеличились всего на 0,1%.
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что резкое ускорение роста цен в Эстонии стало неприятным сюрпризом. «Ожидалось повышение цен в октябре, но такой значительный скачок за один месяц оказался неожиданным, - подчеркнул он. Цены на нефть и электроэнергию, которые обычно сильно влияют на наш уровень инфляции, оставались относительно стабильными и не могли вызвать столь резкий скачок цен».