Депрессия после болезненного поражения – знаменитая биатлонистка нашла в себе силы вернуться, но…

«Все становилось только хуже, - рассказала спортсменка в интервью TV2. – Вероятнее всего, я перегрузила спину».

Поэтому в конце прошлого лета биатлонистка решила прекратить тренировки, которые перетруждали спину. Когда она наконец начала набирать форму, заболела коронавирусной инфекцией.

«Это был очень тяжелый период, я морально была просто сломлена. Я была в депрессии, но смогла об этом говорить. Это позитивный момент, о своих чувствах нужно рассказывать», - вспоминает она.

Предыдущий сезон Лиен начала с чемпионата Норвегии. Постепенно она начала продвигаться вперед и решила попробовать поучаствовать в кубковой серии IBU – там она даже поднялась на пьедестал. Затем она вернулась в серию Кубка мира. На этапе в Антхольце норвежка совершила мощный камбэк, ознаменовавшийся девятым местом. После этого он впервые поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира в Осло.

Этим летом Лиен смогла нормально тренироваться. «Тем не менее, мы должны быть осторожны, она не может делать все так, как другие, - сказал ее тренер по стрельбе Патрик Обереггер. - Мы решили, что если что-то в этом году случится, немедленно остановимся и позволим всему успокоиться».

«Если из-за травм ты так долго отсутствовал, то начинаешь очень ценить то, что не испытываешь боли и можешь снова нормально тренироваться», - порадовалась Лиен, ставшая чемпионкой мира в эстафете в 2021 году в составе женской сборной Норвегии. На чемпионате Европы этого года норвежка выиграла золото как в женском спринте на 7,5 км, так и в комбинированной эстафете 4 х 6 км.