Фото и видео Работала на пропаганду РФ: обвиняющаяся в госизмене жительница Эстонии предстала перед судом

В марте Rus.Postimees рассказывал, что об аресте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.

В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.

Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.

Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российских спецслужб.

«Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», - заявила госпрокурор Лауритс на судебном заседании 6 августа.