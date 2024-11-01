Отставить панику: министерство климата поможет нарвитянам избежать сумасшедших счетов за отопление

Напомним, что ранее Enefit Power подала ходатайство на повышение цены еще в августе, запросив цену 117,6 евро за МВт/ч, но Департамент конкуренции постановил, что цена должна быть чуть ниже и согласовал цену 111,2 евро за МВт/ч. Для нарвитян с учетом надбавки от Narva Soojusvõrk это бы означало конечную цену в размере 125-130 евро за МВт/ч.

По словам министра, по решению правительства и Enefit Power будет снова запущен 11-ый блок Нарвской электростанции, который сейчас законсервирован. В таком случае цена останется на уровне 73,7 евро за МВт/ч. Свет отметил, что такое решение краткосрочно, и позволит удержать цены на старом уровне только в этом сезоне.

«Когда мы говорим о монопольной услуге, у нас для таких моментов существует Департамент конкуренции. Но если государство говорит, что цену получится удержать на эту зиму, такое решение согласовывается и с Департаментом», - отметил Свет, добавив, что такие решения локальны и имеют очень короткую перспективу.

«Нам нужно найти долгосрочное решение, и это в интересах не только всей страны, но и нарвитян», - добавил министр инфраструктуры.

Все цены указаны уже с налогом с оборота.