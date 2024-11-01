Серьезный несчастный случай, произошедший с молодым человеком в сентябре, стал причиной расследования Трудовой инспекции, которое показало, что Эстонская морская академия не уделяла никакого внимания безопасности студентов.
17 сентября в порту Рохунеэме в волости Виймси произошел несчастный случай, когда 23-летний молодой человек во время покраски упал с судна и получил серьезные травмы.
Сейчас в Трудовой инспекции уточнили, что несчастный случай произошел с первокурсником Эстонской морской академии во время практических занятий, студент упал с палубы судна - с высоты около четырех метров. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте, после чего его сразу же доставили в больницу.
«Однако несчастный случай выявил важные недочеты как в инструкциях по технике безопасности, использовании средств индивидуальной защиты, так и в ясности ответственности между сторонами.
Расследование Трудовой инспекции выявило ряд проблем, которые требуют внимания во избежание подобных случаев в будущем», - говорится в пресс-сообщении Трудовой инспекции.
Например, было установлено, что инструктаж по технике безопасности и обучение студентов были неполными, кроме того, не проверялись знания молодых людей по технике безопасности: «Эстонская морская академия проводила для студентов общий инструктаж по технике безопасности, но не проверяла его эффективность. Учебное заведение не позаботилось о том, чтобы молодые люди все же поняли и осознали обязанность использовать средства защиты от падения».
«Госфлот, на территории которого проходила практика, также не проверял, есть ли у студентов компетентные знания, как и почему необходимо использовать средства защиты от падения с высоты».
В ходе расследования Трудовой инспекции также выяснилось, что студентам не предоставили необходимые средства защиты: у них не было ни страховочных ремней, ни касок.
«Госфлот, на территории которого произошел инцидент, признал, что это его обязанность выдать необходимое оборудование для защиты от падения. Они также должны были проинструктировать студентов на месте и проверить, умеют ли они правильно пользоваться средствами защиты».
«Для безопасности работ на высоте к рулевой рубке судна был прикреплен стационарный страховочный трос, к которому молодые рабочие должны были прикрепиться с помощью страховочных средств. Однако никто этого не сделал, поскольку не были выданы страховочные средства, которые можно было бы закрепить».
Никто не следил
Кроме того, в день несчастного случая на рабочем месте практики не было руководителя, хотя работа без присутствия руководителя практики была запрещена. «Был риск падения с высоты, который, к сожалению, стал реальностью - оставлять молодых людей без присмотра было серьезной ошибкой».
В ходе расследования было установлено, что руководитель практики ничего не сделал для обеспечения безопасности. Кроме того, информация, содержащаяся в заключенном между Эстонской морской академией и Госфлотом договоре о практике, была недостаточной.
«В договоре не прописаны обязанности сторон в области охраны труда и техники безопасности, а также организационные аспекты практики. Например, не уточняется, кто инструктирует студентов по технике безопасности, выдает средства индивидуальной защиты и организует обучение по средствам индивидуальной защиты, а также кто должен выдавать студентам спецодежду и спецобувь».
В Трудовой инспекции также подчеркнули, что сотрудники Госфлота, находившиеся 17 сентября на закрытой территории порта, но не имевшие прямого отношения к проходившим практику студентам должны были вмешаться и запретить опасную деятельность. «Они увидели, что студенты работают на палубе судна без касок и что риск падения в рабочей среде не снижен - в этот момент другие сотрудники не могут и не должны оставаться простыми наблюдателями».
«К несчастному случаю привело совпадение нескольких обстоятельств. На этот раз это был несчастный случай со счастливым концом – молодой человек поправится и необратимых повреждений у него нет. Однако не всегда всё так благополучно закончится», - заявили в инспекции.