«Госфлот, на территории которого произошел инцидент, признал, что это его обязанность выдать необходимое оборудование для защиты от падения. Они также должны были проинструктировать студентов на месте и проверить, умеют ли они правильно пользоваться средствами защиты».

«Для безопасности работ на высоте к рулевой рубке судна был прикреплен стационарный страховочный трос, к которому молодые рабочие должны были прикрепиться с помощью страховочных средств. Однако никто этого не сделал, поскольку не были выданы страховочные средства, которые можно было бы закрепить».

Никто не следил

Кроме того, в день несчастного случая на рабочем месте практики не было руководителя, хотя работа без присутствия руководителя практики была запрещена. «Был риск падения с высоты, который, к сожалению, стал реальностью - оставлять молодых людей без присмотра было серьезной ошибкой».

В ходе расследования было установлено, что руководитель практики ничего не сделал для обеспечения безопасности. Кроме того, информация, содержащаяся в заключенном между Эстонской морской академией и Госфлотом договоре о практике, была недостаточной.

«В договоре не прописаны обязанности сторон в области охраны труда и техники безопасности, а также организационные аспекты практики. Например, не уточняется, кто инструктирует студентов по технике безопасности, выдает средства индивидуальной защиты и организует обучение по средствам индивидуальной защиты, а также кто должен выдавать студентам спецодежду и спецобувь».

В Трудовой инспекции также подчеркнули, что сотрудники Госфлота, находившиеся 17 сентября на закрытой территории порта, но не имевшие прямого отношения к проходившим практику студентам должны были вмешаться и запретить опасную деятельность. «Они увидели, что студенты работают на палубе судна без касок и что риск падения в рабочей среде не снижен - в этот момент другие сотрудники не могут и не должны оставаться простыми наблюдателями».

«К несчастному случаю привело совпадение нескольких обстоятельств. На этот раз это был несчастный случай со счастливым концом – молодой человек поправится и необратимых повреждений у него нет. Однако не всегда всё так благополучно закончится», - заявили в инспекции.