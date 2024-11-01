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Видео Ресторан в Риге без предупреждения добавил к счету десять процентов. Так теперь принято?

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Счет в ресторане
Счет в ресторане Фото: Скриншот tiktok.com/@ariinatheonlyone

Пользователи TikTok оживленно обсуждают необычный случай в одном из ресторанов в центре Риги - посетительница заведения получила счет с наценкой в десять процентов в качестве чаевых. TVNET+ разобрался в вопросе, а также выяснил у эксперта, нормальная ли это практика.

Популярный блогер Арина Балоде рассказала подписчикам, что в ресторане Domini Canes в Старой Риге ей принесли чек, в котором окончательная сумма, пропечатанная кассовым аппаратом, была перечеркнута и от руки были вписаны чаевые в размере десяти процентов.

@ariinatheonlyone Vai man ir izvēle nemaksāt? ? #tips ♬ original sound - Arīna Balode

Представитель ресторана Янис Туркс рассказал TVNET+, что

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