Пользователи TikTok оживленно обсуждают случай в одном из ресторанов в центре Риги - посетительница заведения получила счет с наценкой в десять процентов в качестве чаевых. TVNET+ разобрался в вопросе, а также выяснил у эксперта, нормальная ли это практика.
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Видео ⟩ Ресторан в Риге без предупреждения прибавил к счету десять процентов. Так теперь принято?
Популярный блогер Арина Балоде рассказала подписчикам, что в ресторане Domini Canes в Старой Риге ей принесли чек, в котором окончательная сумма, напечатанная кассовым аппаратом, была перечеркнута и от руки были вписаны чаевые в размере десяти процентов.
@ariinatheonlyone Vai man ir izvēle nemaksāt? ? #tips ♬ original sound - Arīna Balode