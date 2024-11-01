Немец и француз задержаны на Байконуре за попытку фотосъемки

На космодроме Байконур в Казахстане задержаны гражданин Германии и гражданин Франции, которые хотели сфотографировать ракету-носитель.

Об этом пишет в пятницу, 1 ноября, государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Считающийся близким к Кремлю Teleram-канал Shot уточняет, что речь идет о 21-летем французе и 26-летнем немце, которые пытались снять на телефон ракетоноситель «Энергия». «Иностранцы объяснили, мол, они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур, и шли в сторону стенда динамических испытаний», - говорится в посте.

Сообщается, что в ближайшее время оба задержанных будут доставлены в суд.

Со своей стороны расследовательское онлайн-издание The Insider напоминает, что в мае 2022 года на территории космодрома «Южный» в городе Байконур задержали популярного британского блогера Бенджамина Рича: «Он ведет YouTube-блог с аудиторией в 3,5 млн подписчиков и рассказывает о путешествиях в бывшие страны СССР».

Тогда британца оштрафовали на 60 фунтов (около 5000 рублей) и отпустили.