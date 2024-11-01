На третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Сингапуре, французский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Леон Маршан побил мировой рекорд на дистанции 200 м.
Олимпийский чемпион Леон Маршан побил державшийся 12 лет мировой рекорд
Маршан улучшил достижение американца Райана Лохте (1.49,63), показав результат 1.48,88.
Лохте установил свой рекорд в декабре 2012 года на чемпионате мира в Стамбуле.
У Маршана четыре золотые и одна бронзовая медаль, завоеванные на Олимпиаде в Париже. Также он мировой рекордсмен на дистанции 400 м на длинной воде.
Также на его счету пять золотых и одна серебряная награды на чемпионатах мира.