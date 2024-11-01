Олимпийский чемпион Леон Маршан побил державшийся 12 лет мировой рекорд

Маршан улучшил достижение американца Райана Лохте (1.49,63), показав результат 1.48,88.

Лохте установил свой рекорд в декабре 2012 года на чемпионате мира в Стамбуле.

У Маршана четыре золотые и одна бронзовая медаль, завоеванные на Олимпиаде в Париже. Также он мировой рекордсмен на дистанции 400 м на длинной воде.

Также на его счету пять золотых и одна серебряная награды на чемпионатах мира.