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Олимпийский чемпион Леон Маршан побил державшийся 12 лет мировой рекорд

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Леон Маршан побил мировой рекорд.
Леон Маршан побил мировой рекорд. Фото: ROSLAN RAHMAN

На третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Сингапуре, французский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Леон Маршан побил мировой рекорд на дистанции 200 м.

Маршан улучшил достижение американца Райана Лохте (1.49,63), показав результат 1.48,88.

Лохте установил свой рекорд в декабре 2012 года на чемпионате мира в Стамбуле.

У Маршана четыре золотые и одна бронзовая медаль, завоеванные на Олимпиаде в Париже. Также он мировой рекордсмен на дистанции 400 м на длинной воде.

Также на его счету пять золотых и одна серебряная награды на чемпионатах мира.

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