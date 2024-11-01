В 2023 году вклад военной обороны в экономику Эстонии был рекордно высоким - почти половина оборонных инвестиций и хозяйственных расходов, около 400 миллионов евро, вернулась в национальную экономику. Оборонный бюджет увеличился в 2023 году до более чем 1,1 миллиарда евро. Из этой суммы оборонные инвестиции и хозяйственные расходы составили 832 миллиона евро, из которых 395 миллионов евро поступили обратно в экономику Эстонии.
Военная оборона внесла рекордную сумму в экономику Эстонии
«Статистика последних трех лет показывает, что примерно половина оборонных инвестиций и хозяйственных расходов возвращается в экономику Эстонии. Нам важно не только поддерживать оборонную промышленность, но и способствовать экономике Эстонии в целом», - отметил министр обороны Ханно Певкур, добавив, что в 2021-2023 годах в экономику Эстонии вернулось 836 миллионов евро оборонных средств.
«Сотрудников для национальной обороны можно найти в разных секторах и по всей Эстонии. По статистике 2023 года, товары и услуги закупались у 2352 эстонских компаний. Наших крупнейших партнеров можно найти в разных уголках страны - например, Nordecon является основным подрядчиком по строительству складов, швейное предприятие из Вильянди Galvi-Linda производит униформу для Сил обороны, а крупными партнёрами по продовольствию являются Eesti Pagar из Ярвамаа и Nõo Lihatööstus из Тартумаа», - добавил Певкур.
Наиболее значимой сферой военной обороны в экономике Эстонии в 2023 году стало строительство и управление инфраструктурой на общую сумму 144 миллиона евро. Почти все (97,9%) подрядчики по развитию оборонной инфраструктуры, строительные компании и управляющие фирмы были местными поставщиками. Оборонное оборудование закупалось у эстонских компаний на сумму 130 миллионов евро, а хозяйственные расходы составили 86,5 миллиона евро, из которых 86% вернулись в экономику Эстонии.
«Взаимосвязь между военной обороной и эстонским предпринимательством подчеркивается тем, что 96,8% продовольствия и питания закупаются у местных компаний. 30% всей продукции местных производителей потребляется в столовых Сил обороны. Практически каждая третья картошка, котлета или ломтик хлеба местного производства попадает на стол военных», - отметил Певкур.
Кайтселийт закупил товары, оборудование и услуги на сумму 20,8 миллиона евро, и все 100% этих закупок пришлись на эстонских поставщиков.
Таким образом, эстонские компании играют прямую роль в повышении обороноспособности Эстонии. В 2023 году были завершены проекты по развитию военного городка в Тапа, что значительно улучшило возможности приёма союзников. Построены новые склады, расширившие возможности хранения для Сил обороны, завершено строительство тренировочного комплекса в Рабассааре для подготовки в условиях городской среды и здание Центра сотрудничества НАТО по киберобороне в Таллине. Среди крупных инфраструктурных проектов Кайтселийта - комплекс в Эаметса, стрельбища в Капасто и Каруярве, а также развитие слаботочных систем.
«Инвестиции в эстонскую экономику остаются важными и на последующие годы. В 2025-2028 годах общий оборонный бюджет составит 5,6 миллиарда евро, и значительная его часть также поступит к нашим предприятиям», - отметил Певкур.