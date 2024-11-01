Таллиннская муниципальная полиция усиливает присутствие в Старом городе

По словам вице-мэра Каареля Оя, курирующего сферу обеспечения порядка в столице, Таллинн всегда действует в пределах своих возможностей в ситуациях, когда чувство безопасности горожан нарушено, а в последние дни тема общественного порядка в Старом городе поднималась особенно часто.

«Для многих людей Старый город - любимое место для прогулок и встреч, но чем оживленнее становятся улицы, тем выше риск нарушений порядка. Усилив свое присутствие в этой части Таллинна, мы хотим предотвратить возможные проблемы и напомнить людям о том, что, находясь в общественном городском пространстве, нужно считаться с окружающими», - указал Оя.

В вопросах поддержания ночного покоя и общественного порядка город активно сотрудничает с полицией и охранными предприятиями. Совместно с партнерами проводится регулярный мониторинг ситуации и разработка совместных действий. Таллинн призывает жителей сообщать о нарушениях: помимо возможности оперативного реагирования, эти данные помогают получить более полную картину.

Уже в эти выходные в самых оживленных и проблемных зонах Старого города будет заметно усилено присутствие сотрудников муниципальной полиции Таллинна, готовых пресекать нарушения и, при необходимости, направлять особо уставших горожан по домам.