Лучший эстонский пловец был в шаге от пьедестала: очень хотел эту медаль

В финале Цирк преодолел дистанцию со временем 1.52,43, что является его лучшим результатом в сезоне и седьмым лучшим результатом в его карьере. Второй результат в текущем европейском рейтинге позволил Цирку занять четвертое место.

«Я очень ждал этого пьедестала, было хорошее время», - сказал Цирк после заплыва.

«В течение сезона я ни разу не плыл так быстро, это хорошо. Некоторые повороты не совсем получились, финиш тоже, но более детальный анализ мы проведем после соревнований», - добавил 25-летний пловец, который также был четвертым и на предыдущем этапе.

Победителем стал многократный призер соревнований Чад ле Кло со временм 1.50,42. Второе местое у Трентона Джулиана (1.51,68), третье у Альберто Раццетти (1.51,96).

В предварительном заплыве на дистанции 50 метров на спине среди мужчин Ральф Трибунцов вышел в финал со временем 23,37, что всего на 24 сотых секунды отставало от национального рекорда, который он установил в прошлом году.

В финале 30-летний пловец оказался быстрее на две сотые секунды, что обеспечило ему восьмое место. «Это был максимум на данный момент», - сказал пловец после финала.

Австралийский пловец Айзек Купер выиграл финал со временем 22,61. Питер Гетце также проплыл быстрее, чем за 23 секунд и с результатом 22,75 занял второе место. Третье место досталось поляку Кацперу Стоковски (23.05).