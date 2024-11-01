«Мы уничтожим все, что есть у сионистов». Иран заявляет, что готовит мощный удар по Израилю. Каким он будет и насколько вероятен?

«Реакция Ирана на сионистскую агрессию определена. За 40 лет мы ни разу не оставили агрессию без ответа. Мы способны уничтожить все, чем владеют сионисты, одной операцией», - заявил генерал Али Фадави, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции.

Это первое заявление такого рода с иранской стороны с 26 октября, когда Израиль предпринял удар по Ирану.

Глава канцелярии верховного лидера аятоллы Хаменеи назвал действия Израиля признаком отчаяния и пообещал «жестокий, сокрушительный ответ».

Израильcкая разведка подтверждает, что иранский ответ с применением большого количества дронов и баллистических ракет действительно ожидается. По мнению Израиля, он может быть осуществлен довольно быстро.

При этом, как пишет издание Axios со ссылкой на источники в израильской разведке, удар может быть осуществлен с территории Ирака, как это уже было в апреле. Такой стратегией Тегеран надеется ограничить прямой ответ Израиля по иранским стратегическим целям, но это не сработает, дают понять в Тель-Авиве.

Эскалация в отношениях двух стран поставила весь ближневосточный регион на грань полномасштабной войны.

Некоторые эксперты тем не менее полагают, что Тегеран не станет ничего предпринимать до тех пор, пока не не станут известны результаты президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Вашингтон призывает Тегеран воздержаться от шагов, которые могут обернуться катастрофическими последствиями.