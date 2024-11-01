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Под колесами легкового автомобиля погиб лось

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Лось на дороге. Иллюстративное фото.
Лось на дороге. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

В четверг вечером в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о происшествии с участием лося и легкового автомобиля в деревне Хаммасте в волости Кастре Тартуского уезда.

Два лося в деревне Хаммасте выбежали на дорогу, и с одним из них столкнулась машина, о чем рассказал руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

В машине находились двое взрослых и двое детей; по предварительной оценке, они серьезно не пострадали. Погибшего лося оттащили на обочину дороги, позднее его останки забрали местные охотники.

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