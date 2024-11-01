В четверг вечером в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о происшествии с участием лося и легкового автомобиля в деревне Хаммасте в волости Кастре Тартуского уезда.
Под колесами легкового автомобиля погиб лось
Два лося в деревне Хаммасте выбежали на дорогу, и с одним из них столкнулась машина, о чем рассказал руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
В машине находились двое взрослых и двое детей; по предварительной оценке, они серьезно не пострадали. Погибшего лося оттащили на обочину дороги, позднее его останки забрали местные охотники.