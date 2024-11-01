Житель Эстонии спрятал каннабис в кармане штанов, когда полицейские остановили его автомобиль, но это не ускользнуло от внимания правоохранителей.
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Спрятанный в кармане штанов каннабис не помог избежать задержания
26-летний Брэтт Оякаяр планировал купить большую партию каннабиса в Таллинне. Поскольку он не хотел ехать в столицу один, он пригласил с собой 32-летнего Янара Круузмяэ. Когда они прибыли в заранее согласованное место для сделки, Оякаяр попросил своего спутника на время выйти.
Он заплатил 625 евро за 50 граммов каннабиса и спрятал его в бардачке автомобиля. Круусмяэ знал, что Оякаяр покупает каннабис, но утверждал, что не знал, где именно наркотики лежат в машине.