Спрятанный в кармане штанов каннабис не помог избежать задержания

26-летний Брэтт Оякаяр планировал купить большую партию каннабиса в Таллинне. Поскольку он не хотел ехать в столицу один, он пригласил с собой 32-летнего Янара Круузмяэ. Когда они прибыли в заранее согласованное место для сделки, Оякаяр попросил своего спутника на время выйти.