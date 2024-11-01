Elektrilevi предупреждает о шторме и возможных отключениях электричества в выходные

Агентство окружающей среды прогнозирует сильный шторм (местами со скоростью ветра до 30 м/с), который может затронуть работу электросети и вызвать перебои, главным образом в Западной Эстонии. Elektrilevi подготовился к шторму, и на дежурство вызваны дополнительные бригады.