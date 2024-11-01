Агентство окружающей среды прогнозирует сильный шторм (местами со скоростью ветра до 30 м/с), который может затронуть работу электросети и вызвать перебои, главным образом в Западной Эстонии. Elektrilevi подготовился к шторму, и на дежурство вызваны дополнительные бригады.
Elektrilevi предупреждает о шторме и возможных отключениях электричества в выходные
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электричества через приложение MARU. Это позволяет оперативно обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае аварий.
Актуальную информацию о количестве отключений и затронутых районах можно отслеживать на карте отключений Elektrilevi.
Руководство по действиям в случае перебоев электроснабжения можно найти на сайте olevalmis.ee. Прогноз погоды и предупреждения доступны на сайте метеослужбы.