Сильный ветер может вечером нарушить паромное сообщение на линии Рохукюла-Хельтермаа

По словам директора TS Laevad в сфере судоходства и члена правления Гулдара Кивро, на работу линии сообщения с Хийумаа влияют два погодных явления - северо-западный ветер, который может к вечеру подняться порывами до 30 м/с, и быстрое повышение уровня воды.

«Из-за быстро повышающегося уровня воды береговая рампа не сходится с паромной и автомобили не смогут въезжать на паром и съезжать с него. Наряду с сегодняшним вечером это может отразиться и на рейсах в субботу утром», - сказал Кивро.

TS Laevad обнародует текущую информацию о вечерних рейсах на сайте praamid.ee ориентировочно в 18:10 в 19:35. Информация об утренних рейсах также будет доступна на сайте. По текущим прогнозам, ветер не помешает работе паромной линии Виртсу-Куйвасту.